Bernadeschi come Cuadrado: “tradimento” in vista Può andare in una rivale della Juve. La situazione dell’esterno

Bernardeschi dopo un anno al Toronto potrebbe fare le valigie e tornare in Serie A per giocarsi le sue chances di partecipare ad Euro 2024. E non è da escludere che, come Cuadrado, anche lui possa “tradire” la Juve approdando in una squadra rivale dei bianconeri.

In base a quanto riferito da Calciomercato.com, infatti, l’esterno fa gola al Napoli che potrebbe provare ad affondare il colpo qualora dovesse piazzare delle cessioni.

