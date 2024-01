Bernardeschi Juve, ma è svanita la possibilità del ritorno dell’esterno? Ecco qual è la verità dietro questo affare

Tuttosport fa il punto della situazione su Federico Bernardeschi, rientrato a Toronto dopo aver trascorso le festività natalizie in quel di Torino in compagnia di alcuni suoi ex compagni.

La Juve non vuole accelerare i tempi, anche perchè pensa prima alle uscite, ma non è ancora detta l’ultima parola. Un affare, questo, che potrebbe andarsi a concretizzare negli ultimi giorni di calciomercato invernale.

