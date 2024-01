Bernardeschi Lazio, l’ex Juve può tornare con Sarri dopo le voci che lo volevano di nuovo in bianconero. ULTIME

La Lazio sta valutando la possibilità di prendere Bernardeschi, giocatore del Toronto per cui erano circolate diverse voci riguardo un suo ritorno alla Juve.

Come riferito da Di Marzio a Calciomercato l’Originale su Sky Sport, l’esterno offensivo vuole tornare in Italia per convincere Spalletti ad essere convocato per Euro 2024. Bernardeschi accetterebbe il trasferimento per 6 mesi riducendosi l’ingaggio. Alla Lazio ritroverebbe Sarri, suo allenatore alla Juve.

