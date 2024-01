Marianella avvisa la Juve: «Koopmeiners è tra i più completi al mondo, ma c’è una brutta notizia». Le dichiarazioni

Marianella a Sky Sport ha rilasciato alcune dichiarazioni su Koopmeiners, obiettivo caldo del mercato della Juve.

MARIANELLA – «La brutta notizia per la Juve è che sarà un obiettivo per tante squadre al mondo. Koopmeiners è tra i più completi centrocampisti a livello mondiale. Farà gola a tante squadre importanti come la Juve, ma in mercati più attrezzati come la Premier. Per l’Atalanta trattenerlo sarà difficile, ma per la Juve sarà difficile prenderlo. Koopmeiners riceverà dei corteggiamenti importanti».

The post Marianella avvisa la Juve: «Koopmeiners è tra i più completi al mondo, ma c’è una brutta notizia» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG