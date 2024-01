Teotino: «Giuntoli non è ancora determinante, Allegri non avrebbe bisogno di lui». Le parole del giornalista

Teotino a Calciomercato l’Originale su Sky ha parlato di Giuntoli e Allegri. Queste le parole del giornalista sul dirigente e l’allenatore della Juve.

TEOTINO – «Io non penso che Giuntoli abbia un ruolo ancora determinante. Di operazioni non ne ha ancora fatte e Allegri ha una personalità tale che se c’è un allenatore che non ha bisogno di un direttore sportivo che faccia da filtro tra giocatori e proprietà, quello è lui».

