Federico Bernardeschi ha rilasciato un’intervista in cui sogna il ritorno tra le fila della Juve, con un retroscena su Marotta

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, Federico Bernardeschi parla di Juve–Inter, raccontando anche un retroscena sul suo arrivo in bianconero.

MAROTTA DICE CHE LA JUVE E’ FAVORITA – «Marotta mi portò a Torino e lo ringrazierò sempre. Io dico che sarà una lotta fino all’ultimo: la Juve senza coppe è fastidiosa. L’Inter ha una rosa importante e con la finale di Champions ha acquisito esperienza internazionale. La Juve deve giocare con leggerezza, senza prefissare niente e precludersi niente».

LA JUVE BATTERA’ L’INTER SE… – «Se la gioca da Juve, se non entra in campo pensando di doverla vincere per forza, consapevole della grande forza degli avversari ma rispettando se stessa. Non deve snaturarsi».

L’articolo Bernardeschi: «Marotta mi portò alla Juve, lo ringrazierò sempre» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG