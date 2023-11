L’Inter deve fare i conti con la coperta corta in difesa e attacco, ma a centrocampo il ventaglio di scelte è ampio: le ultime verso la Juve

Come si legge sull’edizione odierna di Tuttosport, l’Inter tira la coperta sia in difesa che in attacco, ma Inzaghi a 48 ore dal match con la Juve può contare su un centrocampo pieno zeppo di alternative e possibilità. Tra queste spiccano Frattesi e Asllani, in grande spolvero e pronti a fare la loro.

FRATTESI E ASLLANI– Frattesi si è inserito molto bene risultando spesso decisivo a partita in corso, quando Inzaghi lo ha inserito dalla panchina. È molto apprezzata la sua capacità di tenere alto il ritmo aiutando la squadra a non arretrare il baricentro nei finali delle partite, anzi garantendo ripartenze velocissime verso l’area avversaria.

Anche Asllani sta cominciando a dare buone risposte: l’emblema di questi progressi è rappresentato dal lancio per Dimarco, poi trasformato dal terzino sinistro nel cross per il gol di Thuram alla Roma. In quel momento è aumentata la fiducia del giovane regista albanese, utilizzato con parsimonia nella prima stagione nerazzurra, ora molto più intraprendente e per questo più presente nelle rotazioni di Inzaghi.

