Walter Mazzarri, nuovo (si fa per dire) allenatore del Napoli, deve fare i conti con un infortunio per il match del 3 dicembre con l’Inter

Cominciano le grane per Walter Mazzarri, sedutosi dopo anni sulla panchina del Napoli. In vista dell’impegno contro l’Inter, calendarizzato per il 3 dicembre, un giocatore ha subito un infortunio.

Si tratta di Jesper Lindstrom, che si è fatto male con la Nazionale danese, rimediando una lesione di basso grado del muscolo tibiale posteriore sinistro. La diagnosi prevede 10-15 giorni di stop, per cui è da escludere la sua presenza per il match coi nerazzurri.

