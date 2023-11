Bernardeschi: «Sarò allo Stadium per Juve Inter, ho una speranza. E vorrei andare in Curva Sud…». Le parole

Bernardeschi nel corso dell’intervista rilasciata a Tuttosport ha parlato anche di Juventus Inter in vista del derby d’Italia.

JUVE INTER – «Che dico… Sono dal lato che sapete tutti, inutile ripeterlo. Sarò allo stadio, speriamo che la nostra Juve faccia quello che deve fare e porti a casa i tre punti. Ma se così non dovesse essere, il campionato è lungo. Non è una partita che fa il campionato, ma è il campionato stesso. Conta arrivare bene e spingere tanto a fine marzo e inizio aprile. Sarò in tribuna Sì, ma ti dirò di più. A me piace andare in Curva Sud a fare casino. Ci andai a Crotone e mi divertii un mondo. Io andavo in curva a vedere la Carrarese da piccolo, noi lì siamo tutti un po’ matti. Mi piacerebbe davvero tanto andare in Curva Sud una volta».

LE PAROLE INTEGRALI

The post Bernardeschi: «Sarò allo Stadium per Juve Inter, ho una speranza. E vorrei andare in Curva Sud…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG