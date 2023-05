Scoppia il caso Bernardeschi al Toronto: l’esterno italiano messo fuori rosa dall’allenatore Bradley. Le ultime

Stando a quanto riferisce The Athletic, Federico Bernardeschi sarebbe ormai ai ferri corti con il Toronto. L’ex Juventus avrebbe richiesto lo stesso stipendio del compagno di squadra Lorenzo Insigne, sentendosi però rispondere con un secco rifiuto.

Bernardeschi sarebbe stato più volte redarguito dal club per l’utilizzo della sigaretta elettronica all’interno del centro sportivo e sull’aereo della squadra, oltre ad essere punito con l’esclusione contro il DC United per aver messo in discussione il modo di allenare di Bradley.

