Sono queste le parole di Lorenzo Bernardi su Rai Radio 2 che ha analizzato la dura sconfitta dell’Inter contro i biancocelesti.

A Rai Radio 2, parla Lorenzo Bernardi che commenta così la sconfitta nerazzurra dell’Inter contro gli uomini di Sarri: “La sconfitta dell’Inter contro la Lazio è stata inattesa per come è arrivata ma non la sconfitta in sé. Perché all’inizio del campionato, con un mercato in continua evoluzione, è difficile fare bene. È una sconfitta un po’ pesante perché in un determinato momento la Lazio aveva preso il sopravvento in campo. Siamo ancora all’inizio.“

Sede Inter

Conclude così Bernardi a Rai Radio 2: “E quasi tutte le squadre, tranne il Milan che sta giocando forse meglio, devono trovare una propria identità. Questa stagione, poi, è molto particolare. Con un Mondiale che inizia a novembre le partite iniziali diventano decisive. Poi, al rientro, la ripresa delle coppe europee avrà una ripercussione non di poco sui club.“

