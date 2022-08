Edinson Cavani è pronto a diventare un nuovo calciatore del Valencia: pronto per lui un contratto biennale. Gattuso sorride

Il Valencia è pronto a chiudere per Edinson Cavani. Secondo quanto riportato dai quotidiani locali, l’uruguaiano si prepara a firmare un contratto biennale: superata la concorrenza del Nizza, adesso è atteso per le visite mediche.

La decisione dietro la scelta di Valencia potrebbe essere legata al fatto di non aver mai giocato in Liga, dopo le sue esperienze italiane con Palermo e Napoli, in Francia con il PSG e in Inghilterra al Manchester United.

