Parla il giornalista Impallomeni che discute ai microfoni di TMW Radio dell’Inter sempre per quanto riguarda la sconfitta.

Sono queste le parole di Impallomeni, il giornalista parla ai microfoni di TMW Radio della partita dell’Inter sconfitta contro la Lazio, la sua opinione: “Dumfries, Lukaku non si devono far uscire perché hai arretrato di 20 metri avvantaggiando la Lazio. Sarri ha capovolto la gara, iniziando con Vecino e Cataldi e poi vincendola con Luis Alberto e Pedro. Dell’Inter sorprende il leitmotiv che non si interrompe.“

Denzel Dumfries

Conclude così: “Se Inzaghi si presenta con Gagliardini per arginare Milinkovic rinunciando alla qualità di Calhanoglu e poi toglie Lukaku e Dumfries, è normale che perdi. Inzaghi è un grande allenatore ma sui cambi deve lavorarci su. Quando alleni l’Inter e devi vincere un titolo, un po’ di umiltà serve. Bisogna vincere anche con alternative diverse. Ha l’oro a disposizione, nessuno ha una squadra così forte.“

