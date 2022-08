Monza, le parole di Giovanni Stroppa in conferenza stampa: «La rosa non è ancora completa, serve ancora qualche innesto»

Giovanni Stroppa ha parlato in vista della sfida del Monza contro la Roma. Di seguito le parole del tecnico dei brianzoli, che spera ancora in alcuni rinforzi dal mercato.

«Secondo me la rosa in questo momento non è completa, paghiamo anche il fatto che i migliori non sono in condizione. Secondo me con qualche aggiustamento la squadra può diventare ancora più competitiva».

L’articolo Monza, Stroppa: «La rosa non è ancora completa» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG