Le parole di Bernardo Silva, centrocampista portoghese del Manchester City, sui suoi obiettivi per il futuro

Bernardo Silva, centrocampista del Manchester City ha parlato a A Bola del suo futuro.

PAROLE – «Benfica Non ho mai nascosto un giorno di voler tornare, vedremo nel tempo se sarà possibile. Devo rispettare il mio contratto con il Manchester, a livello economico il Benfica non penso abbia la disponibilità per comprarmi. Penso che tornerò in Portogallo solo a scadenza del mio contratto nel 2026».

