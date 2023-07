L’ex estremo difensore Tommaso Berni ha lodato l’operato di Simone Inzaghi.

TMW ha intervistato Tommaso Berni che ha parlato di Inzaghi e Lukaku. “Difficile parlare male del mister. Ha avuto difficoltà come i calciatori nell’annata, ma non ci dimentichiamo che è stato un anno particolare per il Mondiale e gli infortuni. L’Inter ha sempre creato tantissimo, a volte è girata male, ma ha fatto un lavoro incredibile vincendo trofei, arrivando in finale di Champions… La conferma è più che positiva, spero si continui su questa strada, ovvero quella dove l’Inter merita di stare”.

Romelu Lukaku-Federico Gatti

“Spero con tutto il cuore che Lukaku possa tornare all’Inter. So che Romelu vuole Milano e l’Inter, non vuole andare in nessun altra squadra. Certo, non dipende solo dalla voglia e dall’amore che uno ha per la squadra e la società in cui desidera giocare. Ci sono tante altre situazioni, che vorrei fossero risolte dal club per fare felici tutti: tifosi, mister, compagni e Romelu“.

