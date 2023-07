L’ex portiere dell’Inter, Tommaso Berni, ha detto la sua sul futuro di Romelu Lukaku e di Samir Handanovic. Queste le sue parole

Intervistato da TMW, Tommaso Berni, ex terzo portiere dell’Inter si è espresso così su Romelu Lukaku e su Samir Handanovic.

SU LUKAKU –: «Spero con tutto il cuore che possa tornare all’Inter. So che Romelu vuole Milano e l’Inter, non vuole andare in nessun altra squadra. Certo, non dipende solo dalla voglia e dall’amore che uno ha per la squadra e la società in cui desidera giocare. Ci sono tante altre situazioni, che vorrei fossero risolte dal club per fare felici tutti: tifosi, mister, compagni e Romelu».

SU HANDANOVIC –: «Spero sempre che possa restare perché so quanto è importante come giocatore, come uomo dentro lo spogliatoio e come figura per la società. Mi auguro che resti se è quello che desidera. Che smetta sinceramente la vedo difficile, è ancora molto determinato ed ha ancora molta voglia di fare e di dimostrare. Spero sia felice, qualunque scelta faccia. Meglio se resta però».

