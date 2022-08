L’ex centrocampista dell’Inter Nicola Berti ha le idee piuttosto chiare sul prossimo acquisto in difesa dei nerazzurri.

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Nicola Berti che ha detto la sua sul mercato interista. “Con tutto il rispetto per Acerbi, io voto Akanji e pure Chalobah. Lo svizzero è forte ma soprattutto molto più giovane. Per questo andrebbe bene anche Chalobah. Nel Borussia e in nazionale Akanji gioca sempre, è solido e ha esperienza internazionale”.

Manuel Akanji

“Non dimentichiamoci che con la Svizzera ci ha negato il Mondiale. Magari non vale i tre titolari, ma è appena sotto. So che qualcuno non dimentica il passato milanista di Acerbi, ma si parla di tanti anni fa e si passa sopra a cose ben più serie. Anche perché parliamo di un grande professionista. Skriniar non si tocca, di sbagliato ha soltanto il nome. Al di là della sua forza, è fondamentale il terzetto che da tre anni protegge Handanovic. Se l’Inter vuole rimanere protagonista non può prescindere da Skriniar, De Vrij e Bastoni. Se resta Skriniar, Bremer per me può anche andare a funghi nel Torinese!“.

