Le parole del professor Bertinetti sul caso plusvalenze che sta vedendo protagonista la Juventus. I dettagli

Il professor Bertinetti, a capo del sodalizio “Amici della Juve”, ha parlato della sentenza per il caso plusvalenze.

PAROLE – ««La Juventus viene subito sanzionata ed esposta al pubblico ludibrio. Per i comportamenti identici di altre squadre si ribadisce invece l’assoluzione che era stata pronunciata in precedenza, anche nei confronti della Juventus. Altre decisioni sono annunciate per febbraio, ma è facile immaginare di che tenore saranno. La colpa della Juventus è ovviamente quella di avere vinto troppo. Nel Paese che è la patria del diritto ma anche del rovescio le argomentazioni giuridiche sono soltanto esercizi di retorica, come dimostrano gli argomenti addotti per togliere la Juventus dalla circolazione; e la Juventus ci sembra un po’ ingenua nel pensare che la giustizia sia uguale per tutti».

