Bertolini: «Allegri fa bene, ma la Juve doveva lottare per lo scudetto». L’analisi del Ct dell’Italia femminile sui bianconeri

Bertolini, Ct dell’Italia femminile, a Novantesimo Minuto ha parlato della Juve di Allegri.

LE PAROLE – «La Juve può piacere o no per il gioco, ma sta facendo bene: i numeri lo dicono, sarebbe seconda in campionato. Ha una solidità difensiva importante, è molto compatta, pragmatica. All’inizio del campionato Allegri è andato avanti con tanti giocatori importanti infortunati e ha lanciato giovani che giocano. Sta facendo un campionato fatto bene. Chiaro che avrebbe dovuto lottare per lo scudetto dall’inizio col Napoli, ma il lavoro di Allegri è positivo in questo contesto».

