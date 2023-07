Il ct dell’Italia Femminile, Milena Bertolini, ha parlato della gara d’esordio delle nerazzurre al Mondiale, prevista per il 24 luglio

Appuntamento alle 8 di mattina di lunedì 24 luglio per assistere alla prima partita dell’Italia Femminile al Mondiale in Australia e Nuova Zelanda. Inizio col botto per le azzurre, che affronteranno l’Argentina. Tra le convocate, anche le due nerazzurre Francesca Durante e Beatrice Merlo.

Milena Bertolini parla così della squadra allestita e degli obiettivi per la competizione ai canali ufficiali della FIGC:

LE PAROLE- «Sappiamo che incontreremo un avversario difficile, con giocatrici di qualità e grande personalità. Hanno carattere e sono molto compatte, siamo consapevoli che sarà difficile, ma faremo di tutto per portare a casa il risultato».

CONVOCAZIONE GIOVANI– «Siamo in un momento di passaggio dal gruppo storico, che ha partecipato alla passata edizione del Mondiale e che continua a dare tanto al movimento, alle giovani che si stanno mettendo in mostra in campionato. In Italia ce ne sono tante che stanno emergendo. In Nuova Zelanda abbiamo portato una squadra che ha voglia di fare bene, mettersi in mostra e far vedere tutto il suo valore»

L’articolo Bertolini: «Il nostro obiettivo al Mondiale è questo» proviene da Inter News 24.

