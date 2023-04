Il comico e attore di fede nerazzurra Enrico Bertolino si è espresso sulla qualificazione dell’Inter alla semifinale di Champions League

Intervistato da Notizie.com Enrico Bertolino si è espresso così sull’Inter:

INZAGHI –“Ogni due per tre viene contestato. Bisogna lasciarlo finire, i conti si fanno alla fine, mai a metà stagione. Una stupidaggine pensare il contrario. E poi chi viene, che senso avrebbe avuto un traghettatore? Chi prendi, Caronte? C’era la pausa del mondiale, lì si poteva prendere una decisione, Inzaghi invece è stato confermato, ora lasciamolo sereno. E non dimentichiamoci che gli hanno sempre tolto dei pezzi. Da Skriniar ad Hakimi, passando per Lukaku, che non è più lo stesso da quando è tornato”.

CHAMPIONS – “Sono preoccupato, però devo dire che lo ero anche quando Eto’o faceva il terzino contro il Chelsea, quando c’era la possibile remuntada al Camp Nou da parte del Barcellona, forse un po’ meno con il Bayern in finale. L’Inter e il Milan, comunque, si devono rendere conto che chi passerà incontrerà dei mostri”.

L’articolo Bertolino: «Inzaghi troppo contestato, lasciamolo in pace. Inter-Milan…» proviene da Inter News 24.

