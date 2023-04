L’ad della Lega Serie A Luigi De Siervo si è espresso sui danni causati dalla pirateria alla Serie A. Le dichiarazioni

De Siervo si è espresso sui danni provocati dalla pirateria al calcio italiano:

“Il governo è impegnato in maniera forte e determinata a tutelare il diritto d’autore e il copyright, perché i danni della pirateria sono gravissimi. Sono in gioco l’etica, il diritto, l’economia, ma soprattutto i livelli occupazionali e il lavoro. E’ stato perso un miliardo in tre anni”.

L’articolo De Siervo lancia l’allarme: «La pirateria ha fatto perdere un miliardo in tre anni» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG