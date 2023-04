La Gazzetta dello sport fa i conti in casa Inter dopo la qualificazione alle semifinali di Champions League

Un sacrificio potrebbe essere evitato grazie allo straordinario cammino dell’Inter in Champions League, come riporta la Gazzetta dello Sport.

“L’eliminazione del Benfica, entrando nel dettaglio, vale ben 12,5 milioni di euro di premio Uefa, a cui va aggiunto l’incasso della semifinale di ritorno Inter-Milan: se ieri la sfida al Benfica è valsa 8,2 milioni, si può prevedere una cifra che si aggiri tra gli 8,5 e i 9 milioni. A queste due voci va aggiunto l’aumento del market pool nella componente che tiene conto del percorso nella competizione e il totale può arrivare a circa 25 milioni. È tanto, tantissimo se si pensa che l’annunciato addio a parametro zero di Milan Skriniar aveva costretto la dirigenza a mettere in preventivo la cessione di (almeno) un big entro il 30 giugno. Con questa somma, che va appunto aggiunta all’inaspettato – a bilancio – superamento dei gironi e degli ottavi di finale, il sacrificio non è più obbligatorio: basterà monetizzare uno o due dei giovani in prestito (non Giovanni Fabbian, su cui l’Inter vuole puntare) e poi si potrà chiudere ufficialmente la stagione 2022-2023”.

L’articolo Inter, cedere un big non è più necessario: quanto ha incassato il club con la Champions proviene da Inter News 24.

