Il comico Enrico Bertolino si è espresso a Notizie.com sulla sua fede interista: le dichiarazioni

Bertolino rinnova la sua fede interista parlando così a Notizie.com dell’Inter:

«Uno deve essere grato quando tifa una squadra che non deve mortificarsi in giro per l’Italia e per l’Europa. Insomma, l’Inter adesso non ti fare pentire di essere interista. Ci saranno di sicuro i soliti alti e bassi, speriamo che ci siano gli alti nelle partite-chiave. Però sono contento perché ora c’è un disegno, confortato anche dal rinnovo dell’allenatore, senza che venga contestato ogni 10 minuti. Poi non ci sono dubbi, sarà criticato di nuovo… Noi siamo un po’ le ‘falene del calcio’, i momenti di serenità durano poco poco e giriamo intorno alla luce delle polemiche».

L’articolo Bertolino: «L’Inter non ti fa pentire di essere interista. Inzaghi? Sarà ancora criticato» proviene da Inter News 24.

