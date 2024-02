Brutto infortunio per Guadalupe Porras, assistente della gara tra Betis e Athletic, che è stata portata via in ambulanza

Brutto infortunio per Guadalupe Porras, assistente della gara tra Betis e Athletic, che è stata portata via in ambulanza. Il motivo? Si è scontrata correndo contro una telecamera ed è stato prontissimo l’intervento dei medici per soccorrerla.

Mi deseo de la más pronta recuperación a Guadalupe Porras que sá medio matao al chocarse con una cámara de televisión en el Real Betis Balompié Ath De Bilbao. #laliga #linier #BetisAthletic #Betis pic.twitter.com/hPahdEtesZ — K A S I (@alakarcel) February 25, 2024

Porras Ayuso è stata sostituita nel ruolo di assistente da Holgueras Castellanos, che fino a quel momento aveva ricoperto il ruolo di quarto ufficiale del match. La partita è rimasta ferma per qualche minuto, per consentire l’intervento dei sanitari e il trasporto di Guadalupe Porras all’ospedale.

