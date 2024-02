Roberto D’Aversa, allenatore del Lecce, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la pesante sconfitta contro l’Inter

PARTITA – «Partita di stasera da dimenticare. Nel primo tempo e fino all’occasione avuta, i ragazzi hanno giocato alla pari con una grande squadra. Quando abbiamo concesso gli altri 2 gol, la partita è finita. Contenere questa Inter non è semplice, il rammarico è solo per questo. L’Inter sta dimostrando il suo valore non solo nel campionato italiano, ma anche europeo. Ora dobbiamo resettare e guardare alle prossime partite, con squadre più abbordabili per noi»

TIFOSI – «I tifosi sono stati encomiabili, ci hanno spinto per 90 minuti ed oltre. Pretendono giustamente che si faccia quello che abbiamo fatto per la maggior parte del campionato. L’Impegno non è mai mancato, e lo dimostra che in casa abbiamo fatto 19 punti su 24»

