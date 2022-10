Manuel Pellegrini, allenatore del Betis, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Ludogorets

LE PAROLE – «Non giocheremo per il pareggio, quando non si fanno calcoli arrivano le sconfitte. Non è nella nostra mentalità cercare il pareggio, ma è certamente meglio pareggiare se non si riesce a vincere. Roma Nessuno mi ha chiamato, dipende tutto da loro. Se vincono le prossime due si qualificano, non credo il nostro risultato creerà loro qualche problema. Vincere l’Europa League? Sono realista e penso solo al Ludogorets».

