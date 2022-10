La Roma domani dovrà affrontare una partita importante in Europa League contro il Betis e Mourinho ha un dubbio in attacco

La Roma domani dovrà affrontare una partita importante in Europa League contro il Betis e Mourinho ha un dubbio in attacco.

Chi affiancherà Abraham? Nelle idee del portoghese potrebbe esserci spazio per la suggestione doppia punta con Belotti, come nella ripresa contro il Lecce. L’ex Torino è in vantaggio su El Shaarawy al momento, ma non è da escludere anche questa seconda opzione. Lo scrive Il Messaggero.

