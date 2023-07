Beto Juve, anche il bomber dell’Udinese sulla lista di Giuntoli! Il club friulano spara alto, cosa filtra

Come confermato da Sky Sport, anche Beto sarebbe finito nel mirino della Juve per l’attacco. L’Udinese, però, chiederebbe circa 35 milioni di euro per la cessione del centravanti.

Il giocatore ha mercato anche in Inghilterra, con Fulham e Tottenham in prima fila per portarlo in Premier League.

