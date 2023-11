Beto si è raccontato in un’intervista esclusiva ai microfoni di gianlucadimarzio.com. parlando tra le varie anche dell’amicizia con Leao

Le parole di Beto, accostato sul mercato anche al Milan prima di scegliere l’Everton, in un’intervista esclusiva ai microfoni di gianlucadimarzio.com. L’attaccante ha parlato tra le varie anche dell’amicizia con Leao:

«Abbiamo un rapporto bellissimo. È un bravo ragazzo e siamo amici. Rafa nella sua carriera può arrivare dove vuole. Non solo lui, tutti i calciatori possono fare di più, no? Ma lui ha un talento che nessuno di noi sa dove può arrivare. Rafa se vuole raggiungere il livello di Haaland e Mbappé riuscirà a farlo. Se gli consiglio di venire in Premier League? Io non devo dare consigli a nessuno».

