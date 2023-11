Marco Di Vaio ha parlato a TMW facendo chiarezza sul futuro di Ferguson, accostato anche al calciomercato Milan

Le parole di Marco Di Vaio a TMW sul futuro di Ferguson, accostato anche al calciomercato Milan e alla Juventus:

«Ferguson? Ferguson non si muove e su questo siamo tutti d’accordo. Lui, come Posch, sono troppo importanti per noi»

The post Calciomercato Milan, Di Vaio blinda Ferguson: «Non si muove» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG