Betsson Inter, prossimo main sponsor? La mossa della società svedese che si apre così all’Italia: ecco cos’è successo

Ricevono ulteriori conferme le voci che accostavano il marchio Betsson come possibile nuovo main sponsor sulla maglia dell’Inter per la prossima stagione. Intanto arriva una decisione importante presa dalla società svedese di scommesse, che ha ufficialmente aperto al mercato italiano.

LA NOTA – «Il Gruppo Betsson è orgoglioso di annunciare il lancio del suo marchio di punta, Betsson, in Italia. Questa mossa strategica significa un’ulteriore espansione del marchio in nuovi mercati e sottolinea l’impegno del Gruppo a posizionare Betsson come un marchio globale preminente nel settore. In Italia, Betsson.it è destinato ad affascinare i clienti con un portafoglio diversificato, fornendo un’offerta completa di scommesse sportive, vantando mercati di diverse attività sportive, nonché una vasta gamma di slot, giochi da tavolo ed esperienze coinvolgenti di casinò dal vivo».

LE PAROLE DEL MANAGING DIRECTOR TINO – «Siamo molto orgogliosi di presentare Betsson.it e avere la possibilità di proporre agli appassionati e ai nuovi utenti un’esperienza di gioco online avveniristica. Abbiamo deciso di approcciarci al mercato italiano con profondo rispetto per le sue dinamiche. Dopo anni di attenta valutazione, infatti, abbiamo deciso di intraprendere questa nuova sfida, portando con noi un know-how consolidato e investimenti significativi. Ogni passo è stato pianificato con cura, seguendo una road map dettagliata e un programma preciso. Il nostro obiettivo è chiaro: garantire che la nostra presenza in Italia sia sostenuta da idee e progetti concreti e una solida strategia. Vogliamo chiarire, soprattutto agli appassionati e professionisti del settore, che Betsson.it avrà tutti i requisiti per essere un player affidabile e duraturo nel panorama italiano del betting».

LE PAROLE DELLO CHIEF COMMERCIAL OFFICER DI BETSSON GROUP, HARTVIG – «L’Italia è un mercato molto importante per Betsson e crediamo davvero che questo sia il momento opportuno per lanciare il nostro brand corporate, Betsson, in Italia. Grazie alla forza del gruppo, siamo pronti a sfruttare i nostri investimenti e massimizzare le potenzialità della scalabilità di un brand internazionale come Betsson. Vogliamo posizionare il nostro brand come leader del settore delle scommesse sportive sul mercato italiano».

