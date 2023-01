Le parole di Ottavio Bianchi, ex allenatore del Napoli, sugli obiettivi della squadra campana in Italia ed in Europa

Ottavio Bianchi, ex allenatore del Napoli, ha parlato a Rai Radio 1 dopo la vittoria contro la Roma.

PAROLE – «Quella con la Roma è stata una partita vera con dei valori agonistici e tecnici elevati. Un campionato così anomalo non c’è mai stato, il Napoli sembra il Bayern in Germania o il PSG in Francia. Va dato merito agli azzurri, che stanno ottenendo prestazioni e risultati stupendi. Questo Napoli è bello da vedere perché è una vera e propria squadra, penso a Osimhen che va a prendere palla da tutte le parti. La truppa di Spalletti anche a livello internazionale darà del filo da torcere a tutti, secondo me può vincere la Champions. In Italia le concorrenti del Napoli ormai giocano solo per il secondo posto».

L’articolo Bianchi: «Napoli come Bayern e PSG, può vincere la Champions» proviene da Calcio News 24.

