Il giornalista della Gazzetta dello Sport parla delle condizioni di Leao e della sua presenza all’euroderby con l’Inter

Intervenuto nel corso di Tutti Convocati, Bianchin dice la sua sulle condizioni di Rafael Leao, con l’andata dell’euroderby all’orizzonte tra Milan ed Inter, programmato per mercoledì 10 maggio:

MILAN INTER- «Difficile dire se ci sarà Leao. Se fosse una partita normale, non giocherebbe sicuramente a distanza di tre giorni. Questa, però, non è una partita normale. Ci sarà tempo fino a martedì per decidere. Non penso che forzare Leao sarebbe sminuire il gruppo»

L’articolo Bianchin: «Leao all’euroderby? Difficile dire se ci sarà» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG