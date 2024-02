Biasin applaude la Juve: «Gran colpo con Tiago Djaló». Le dichiarazioni sul mercato dei bianconeri

Su TvPlay, Fabrizio Biasin ha commentato il mercato della Juve.

BIASIN – «Ha senso dare voto al mercato invernale di Inter e Juve? Le grandi squadre che hanno lavorato bene in estate, già stanno lavorando per la prossima stagione. La Juve ha fatto un gran colpo, anticipando l’Inter su Tiago Djaló. L’Inter, invece, ha bloccato Taremi e vediamo Zielinski. In questo momento, i due club hanno messo le ‘pezze’ che servivano. Non esiste più un mercato di gennaio per diventare forti, ma per lavorare per la prossima stagione».

