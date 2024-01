Ceferin: «Finale di Champions in Arabia Non accadrà durante il mio mandato». L’annuncio del presidente UEFA

Aleksander Ceferin ha parlato al congresso Spobis sullo sport business ad Amburgo. Il presidente della UEFA così sull’ipotesi di disputare una finale di Champions League in Arabia Saudita.

PAROLE – «Finale di Champions in Arabia Saudita Non accadrà, almeno non durante il mio mandato, ma non sarò qui all’infinito. Sarebbe più utile far crescere i loro giovani invece che strapagare giocatori che non sono più adatti per giocare in Europa. E poi i tifosi di calcio non seguono i giocatori singoli, ma la propria squadra e la propria nazionale».

