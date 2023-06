Il giornalista Fabrizio Biasin lancia un avvertimento alla Juve sul mercato: ecco che cosa ha detto sull’obiettivo bianconero

Fabrizio Biasin, su Twitter, ha parlato della situazione Frattesi, da tempo ormai obiettivo della Juve per il centrocampo.

L’#Inter sta per dire addio a #Brozovic, il #Milan potrebbe vendere #Tonali, la #Juve non ha ancora certezze per #Rabiot… Ecco, chi è interessato a #Frattesi è meglio che acceleri. E pure in fretta. — Fabrizio Biasin (@FBiasin) June 21, 2023

