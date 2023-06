Biasin: «Bellanova non ancora pronto per l’Inter. Al Nassr su Brozovic? Piuttosto…». Questa l’analisi del noto giornalista

Il noto giornalista e tifoso dell’Inter Fabrizio Biasin ha parlato così del futuro di Bellanova e Brozovic:

«Il Torino sta per chiudere per 7 milioni + 2 di bonus”, dice Skysport. Si è comportato bene e ha certamente buoni margini di crescita. Ma ha bisogno di giocare e non è ancora pronto per l’Inter. Per me, giusto così. Brozovic all’Al Nassr per 15 milioni? Piuttosto vado a fare una rapina in banca e me lo compro io».

