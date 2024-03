Biasin: «Chi difende Allegri per partito preso non gli rende un favore, è tempo che Giuntoli volti pagina». Le parole

Biasin, giornalista tifoso dell’Inter, a Tuttomercatoweb ha parlato della situazione di Allegri alla Juve.

BIASIN – «C’è questa cosa stucchevole dei “pro” che bisticciano con i “contro” e se per caso la Juve vince allora partono gli osanna e se per caso perde “la squadra vale poco”. Anche per Allegri, forse, è giunto il momento di scendere dalla barca. Il suo lavoro resta prezioso, le vittorie indiscutibili, ma è tempo che il nuovo corso (leggi Giuntoli) volti pagina. Parlare di “obiettivo Champions consolidato” dopo un mese di scarsi risultati, significa difendere il proprio operato, ma anche abdicare a un certo tipo di “doverosa” ambizione.

E qui il problema è di Allegri, ma anche di chi lo difende per partito preso e così facendo non gli rende un favore. Un mese di cattivi risultati non si può giustificare con “però ora la Juve gioca meglio”, perché altrimenti vale tutto, suvvia».

