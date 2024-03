Juve Genoa, Gilardino inizia a preparare la squadra: primo allenamento verso il match. Il report del lavoro svolto

Il Genoa ha iniziato oggi la preparazione agli ordini di Gilardino verso la partita contro la Juve in programma domenica alle 12:30 allo Stadium. Questo il report reso noto dal club rossoblù attraverso il proprio sito.

IL REPORT – Raduno a Villa Rostan per pranzo e ripresa dei lavori in una giornata di sole. Sotto valutazione i miglioramenti degli elementi a tiro di rientro. Programma misto agli ordini dello staff dopo l’attivazione in palestra. Mercoledì le designazioni della C.A.N. per la partita con la Juventus. Nei prossimi giorni via alla prevendita dei tagliandi per la sfida con il Frosinone, la quintultima al “Ferraris” di questo campionato. Il match è in calendario sabato 30 marzo alle ore 15. La media spettatori è attestata a 31.119 e vale il settimo posto nel ranking alle spalle del club bianconero.

Sotto con il lavoro – Check di verifica sulle condizioni, impostazione del piano settimanale, ripresa dei lavori dopo una giornata di riposo. Il Grifone ha ripreso ad allenarsi nella roccaforte del ‘Signorini’, dopo qualche ora di svago licenziata da ‘Gila’ per recuperare energie, in coda a un periodo denso di impegni e una settimana, la scorsa, senza possibilità di rifiatare. Dopo le analisi individuali, e collettive, della performance con il Monza, esaminata con il materiale a supporto, la squadra ha accantonato il passato per buttarsi a capofitto sulla prossima. Mercoledì la preparazione prosegue con una seduta.

