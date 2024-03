Dimarco: «L’Inter ha voglia di arrivare in finale di Champions. E in Italia…». Le dichiarazioni in conferenza stampa

Dimarco in conferenza stampa alla vigilia di Atletico Madrid Inter ha svelato le ambizioni dei nerazzurri in Champions League. Queste le dichiarazioni del giocatore nerazzurro anche sul campionato dopo il +16 sul Milan e il +17 sulla Juve.

ARRIVARE IN FINALE – «La voglia c’è sicuramente di arrivare in fondo, quello che succede in campionato resta in Italia e domani affrontiamo una squadra fortissima»

