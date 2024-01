Il giornalista Fabrizio Biasin fa notare un paio di curiosità riguardanti la competizione vinta dai nerazzurri l’altro ieri.

Fabrizio Biasin su TMW ha parlato della vittoria della SuperCoppa italiana da parte dell’Inter. “Per la terza volta consecutiva l’Inter è Supercampione d’Italia. “Son coppette”, dice qualcuno, anche tra gli stessi tifosi nerazzurri. Può darsi, ma qui si ragiona sempre come se i trionfi, le competizioni e le possibilità di godere fossero decine e decine. Non è così. La squadra di Inzaghi riapre la bacheca anche in questa stagione e in attesa di capire “quel che sarà” è doveroso dire le cose come stanno: l’Inter gioca un gran bel calcio, altro che balle”.

Inter Supercoppa

La puntualizzazione

“I 44 tiri eseguiti tra semifinale e finale a fronte dell’unico subìto in porta (bella parata di Sommer su gran tiro di Kvara) dovrebbero valere gli applausi di tutti e, invece, trionfa la polemica. Rob de mat, dicono a Milano“.

La classifica presidenziale

“Con la vittoria in Supercoppa il patron dell’Inter ha messo in bacheca il 6° trofeo della sua gestione: nei 115 anni di storia nerazzurra solo Angelo e Massimo Moratti hanno fatto meglio. Massimo è re assoluto con 16 trofei (11 sotto la sua presidenza, 5 sotto quella di Giacinto Facchetti), papà Angelo arriva a 7. Ok, è vero, le vittorie si “pesano” e una Champions – per dire – vale 50 Supercoppe, ma in attesa di vedere quel che accadrà ci sentiamo di poter azzardare: mister Zhang non è un pirla“.

