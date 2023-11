Il giornalista Fabrizio Biasin ha sottolineato come finora i nerazzurri non stanno ripetendo gli errori della passata stagione.

Fabrizio Biasin a Pressing ha parlato di Inter-Frosinone e del prossimo Derby d’Italia. “Al di là del gol di Dimarco, la cosa che mi è piaciuta di più e Acerbi che a fine primo tempo richiama la squadra dicendo non stiamo giocando al nostro livello, Dimarco ammette che non stava facendo bene. In più questa è una squadra che ha preparato la partita in modo diverso. Fai turnover in Champions e giochi a San Siro col Frosinone rispettando tantissimo un avversario che sta facendo benissimo, significa ragionare da grande. Inter si è fermata col Bologna giocando partita distratta, da quel momento ha scelto di non sottovalutare più nessuno”.

Dusan Vlahovic

Su Juve-Inter

“Juve-Inter? Scaramucce tra due squadre un po’ in fuga, Provano a rimbalzarsi il pallone. In casa Inter avrebbero preferito giocarla domani, c’è la sosta di mezzo. C’è da capire come tornano i nazionali, difficile fare una previsione. Due squadre in testa con due filosofie e idee di calcio molto differenti. Allegri col calcio non bellissimo riesce sempre a fare punti. Capisco la strategia di gioco di Allegri, non mi piace la dialettica che fa passare la Juve come una squadra di scappati di casa. Allegri è bravissimo perché è secondo a due punti. Inzaghi è primo solo perché i giocatori sono fortissimi. Non sarà che Inzaghi è bravo e ha un’idea di calcio stramoderna. Magari Vlahovic nell’Inter di Inzaghi farebbe 20 gol. Gli allenatori fanno il loro. I giocatori della Juve sono forti, magari Inzaghi con gli stessi giocatori proverebbe a farli giocare come fa con l’Inter”.

L'articolo Biasin: "Dopo il Bologna l'Inter ha scelto di non sottovalutare nessuno, mi ha colpito un gesto di Acerbi" proviene da Notizie Inter.

