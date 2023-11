Le parole di Francesco Totti, ex attaccante e capitano della Roma, sul suo futuro con il club giallorosso. I dettagli

Francesco Totti ha parlato a Dazn della Roma.

MOURINHO – «Roma di Mourinho? Alti e bassi. Per me lui è uno dei migliori al mondo perché i numeri non si possono cambiare. Può stare anticipatico ma se vinci tutti quei titoli. Abbiamo fatto due finali in due anni, non era mai successo in 100 anni di Roma. La squadra, l’ambiente. L’ambiente di Roma è bello ma particolare, passi dalle stelle alle stalle in un attimo. Abbiamo avuto la fortuna, lui soprattutto di trovare l’anno perfetto, ma nell’anno dello scudetto neanche potevi uscire da Trigoria c’erano 5000 tifosi. Però era bello viverlo qualcosa che non si può descrivere. Roma è una piazza diversa da tutte le altre».

RITORNO – «Dipende che vai a fare. Mi piacerebbe avere un ruolo accanto alla squadra, il direttore tecnico. Siamo uomini di campo, se non lo facciamo noi».

