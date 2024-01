Il giornalista Fabrizio Biasin ha detto la sua dopo la vittoria dell’Inter in casa del Monza, che ha suscitato le immancabili polemiche

Attraverso Twitter, Fabrizio Biasin spegne sul nascere le polemiche dopo il match tra Monza e Inter della 20^ di Serie A.

LE PAROLE – Mettere in discussione un qualunque fuorigioco/non fuorigioco (‘Per me c’era!’, “Per me no!”) nell’era del fuorigioco semiautomatico è come litigare con il proprio termometro. ‘Non è vero che ho 37.5, stronzo!’. Lo puoi fare, ma è possibile che qualcuno ti dia del matto

