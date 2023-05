Il giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, ha commentato così quello che sarà il calciomercato estivo dell’Inter

Intervenuto su Radio Sportiva, Fabrizio Biasin ha voluto dire la sua sul futuro dell’Inter in ottica calciomercato.

LE PAROLE – «Gli obiettivi che ha raggiunto la squadra di Inzaghi portano nelle casse dell’Inter oltre 100 milioni di euro. Questi soldi permettono all’Inter di non avere problemi gestionali per questo e per l’anno prossimo. Ora l’Inter può fare un mercato a costo zero senza vendere. Da quello nessuno può scappare in Italia».

L’articolo Biasin: «Ecco come sarà il calciomercato dell’Inter» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG