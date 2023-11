Le parole del giornalista Fabrizio Biasin a Cronache di Spogliatoio dove ha rilasciato qualche dichiarazione nei confronti dell’Inter

ZIELINSKI – «Zielinski all’Inter? Io credo che in questo momento sia il mese dei parametri zero: molti si accasano in questo momento, poi dipende dai direttori sportivi. Zielinski piace molto, ma secondo me la sua priorità è restare a Napoli: De Laurentis però non concede che tu vorresti, rispetto invece a ciò che possono dare Inter e Juventus. Arrivando a zero gli si può dare uno stipendio anche alto.»

SAMARDZIC – «Samardzic? Sembrava fatta e poi è andata diversamente. da qui a 10 anni può fare la storia del nostro calcio. Ausilio lo seguiva da molto. Ritorno all’Inter? No, Ausilio stesso dice che bisogna guardare avanti.»

L’articolo Biasin: «Ecco dove andrà Zielinski. Samardzic? Ausilio voleva…» proviene da Inter News 24.

