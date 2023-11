La situazione attuale in vista di Atalanta Inter per quanto concerne la difesa: su tutti il giocatore Pavard dopo le ultime prestazioni

Come riportato da Sky Sport, Simone Inzaghi sta decidendo quelle che saranno le prossime scelte in vista della gara contro l’Atalanta. L’Inter ovviamente ha molte certezze su cui contare: una su tutte è sicuramente Pavard in difesa.

Domani infatti sarà uno dei titolari sulla retroguardia analizzando anche quelle che sono state le ultime prestazioni assai convincenti tra campionato e Champions.

L’articolo Pavard, pilastro della difesa. Le scelte verso Atalanta Inter proviene da Inter News 24.

