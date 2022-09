Fabrizio Biasin presente negli studi Mediaset ha detto la sua su Milan Inter, in particolare sulla prestazione di Maignan

«C’è un abisso tra lui e qualsiasi altro portiere della Serie A. In questo momento sicuramente è il più forte in Italia, molto probabilmente tra i 3-4 più forti in Europa, sta facendo la differenza»

